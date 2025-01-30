Сленговый термин «хайп» происходит от английского слова «hype», которое переводится как «ажиотаж». Этот неологизм означает чрезмерный шум или искусственно созданный восторг вокруг определенного события, продукта, личности или явления, пишет издание «НБН».

Простыми словами, «хайп» – это реклама, активное продвижение, поднятие популярности, раскручивание чего-нибудь или кого-то. Сленг может применяться как в положительном так и отрицательном контексте.

Этот неологизм позволяет образовывать другие части речи, например, «хайповый», «хайповать»:

«Вокруг этого события поднялся настоящий хайп»;

«Блогеры часто хайпуют на скандалах»;

«Этот магазин предлагает только хайповые вещи».

В украинском языке есть аналоги слова «хайп»: шум, галас, лемент, гамір, гомін, ґвалт, метушня, репет, розголос, цікавство, захват, успіх, рейвах, слава, пожвавлення, зацікавлення, зиск, широке обговорення. Отметим, что выбор конкретного синонима к слову «хайп» зависит от контекста.

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