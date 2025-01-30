Потребление электроэнергии стабилизировалось на уровне, что соответствует температурным показателям в связи с потеплением во всех областях страны. Об этом говорится в сообщении НЭК «Укрэнерго».

В столице и Киевской области отключения света на пятницу, 31 января, не прогнозируются, информирует издание «НБН».

Однако ситуация в энергосистеме может меняться, поскольку на объектах критической инфраструктуры, пострадавших от обстрелов ракетами и БПЛА, продолжаются ремонтные работы.

Украинцев призывают отслеживать официальные сообщения о состоянии энергетической системы. Жители столицы могут сделать это на портале ДТЭК Киевские электросети или в приложении «Киев Цифровой». Для бытовых потребителей в регионе актуальные данные выкладывают на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, 30 января отдельные СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о введении ограничений в связи с понижением температуры со следующей недели. В «Укрэнерго» прокомментировали соответствующие сообщения.