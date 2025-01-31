В украинском информационном пространстве появились сообщения о готовности страны-агрессора к серийному выпуску новых ракет «Искандер-М» с дальностью 1000 километров и повышенной точностью.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что соответствующие данные не соответствуют действительности, пишет издание «НБН».

В ЦПД объяснили, что такая информация, которую распространило западное СМИ, не имеет реального основания. Ранее это издание опубликовало материал с фейком о способности РФ изготавливать ежемесячно 26 ракет «Орешник».

Глава Центра противодействия дезинформации лейтенант Александр Коваленко объяснил, что враг использует соответствующее СМИ, чтобы делать подобные вбросы на англоязычную аудиторию. Россияне рассчитывают, что оттуда данные попадут в украинское информационное пространство.

Как сообщалось, авиационный эксперт объяснил, как Украине бороться с вражескими беспилотниками, начиненными шрапнелью.