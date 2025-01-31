В ночь на пятницу, 31 января, в Красноармейском районе Волгоградской области около 03:00 по местному времени беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод. На предприятии возник пожар, что подтвердил глава региона Андрей Бочаров, пишет издание «НБН».

Руководитель Центра противодействия дезинформации прокомментировал удар по Волгоградскому НПЗ. По его словам, это предприятие является шестым по величине нефтеперерабатывающим заводом в Российской Федерации.

Коваленко уточнил, что предприятие ежегодно перерабатывает около 14 миллионов тонн «черного золота» и производит мазут, бензин, дизельное топливо и авиационное топливо.

Напомним, что в ночь на 29 января под ударом оказалась нефтебаза в городе Кстово Нижегородской области. Украинские СМИ заявили, что успешное поражение объекта – спецоперация Главного управления разведки Минобороны.