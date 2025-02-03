Утром в НЭК «Укрэнерго» объявили о применении графиков аварийных отключений в 9 регионах, в частности частично ограничения действовали на Киевщине, в связи с ударами по объектам генерации и повреждения оккупантами сетей системы передачи.

Несмотря на похолодание в большинстве областей, в компании не прогнозируют отключения света на вторник, 4 февраля, пишет «НБН».

В «Укрэнерго» призывают граждан экономно потреблять электроэнергию, не использовать сразу несколько бытовых приборов в период с 07:00 до 22:00, а также когда свет включается после временного обесточивания.

Фото – t.me/Ukrenergo

После многочисленных атак россиян на энергетику продолжаются ремонтные работы, что также может менять ситуацию в энергетической системе.

Оператор системы распределения публикует актуальную информацию на сайтах:

Для столицы – ДТЭК Киевские электросети;

Для региона – ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, в Нацбанке спрогнозировали, как в 2025-2027 годах вырастут зарплаты украинцев.