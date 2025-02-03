В понедельник, 3 февраля, НЭК «Укрэнерго» распорядилась ввести графики аварийных отключений в 9 регионах страны в связи с ударами по объектам генерации и повреждениях сетей системы передачи оккупантами.

Ограничения ввели на Сумщине, Харьковщине, Донетчине, Полтавщине, Кировоградщине и Запорожье, частично – на Киевщине, Черкасчина и Днепропетровщине, пишет издание «НБН».

Также в компании сообщили, что в связи с похолоданием в большинстве областей потребление электроэнергии возросло. Украинцев призывают не включать одновременно несколько мощных домашних приборов в период с 07:00 до 22:00 и экономно потреблять электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Ситуация с отключениями света может меняться, гражданам необходимо следить за сообщениями своего оператора системы распределения.

Отметим, что ранее в НЭК «Укрэнерго» прокомментировали слухи о введении графиков отключения электроэнергии с 3 февраля.