В НЭК «Укрэнерго» заявили, что потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к росту в связи с похолоданием по всей территории страны. Несмотря на ситуацию в энергосистеме, плановые отключения света для столицы и Киевщины на среду, 5 февраля, не прогнозируются, информирует «НБН».

В компании призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию, в частности не использовать сразу несколько мощных бытовых приборов в период с 7 утра до 10 вечера. Гражданам напомнили, что энергосистема страны продолжает восстанавливаться после многочисленных атак россиян дронами и ракетами.

Фото – t.me/Ukrenergo

Оперативные сообщения о ситуации в энергосистеме и возможных ограничениях жители столицы могут получать в приложении «Киев Цифровой» либо на сайте оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети. Для жителей Киевщины соответствующие данные публикуют на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, экономист ответил, снизится ли курс доллара в Украине до 20-30 гривен.