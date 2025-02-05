В среду, 5 февраля, день ангела Агаты, Василисы, Александры, Антона, Макара и Михаила. «НБН» раскрывает значение некоторых из этих имен:

Александра (с древнегреческого «защитница», «отважная») – самоотверженная, искренняя, волевая, старательная, трудолюбивая женщина, которая обладает непростым характером. При выборе профессии обладательница этого имени обращает внимание на работу, в которой не будет постоянства и однообразия. Она сможет достичь успеха в любом деле.

При выборе мужа Саша руководствуется не симпатией или эмоциями, а здравым смыслом. Мужчине нужно проявлять инициативу, иначе она потеряет к нему всякий интерес. Выйдя замуж, постарается построить партнерские отношения и поровну распределить обязанности. Своих детей будет поддерживать всю жизнь.

Антон (с древнеримского «достойный похвалы», «вступающий в бой») – честный, тактичный, коммуникабельный, трудолюбивый, мужчина с высоким уровнем эмпатии, который обладает природным обаянием. Он процветает в сложных условиях и стремится что-то создать с нуля, поэтому может стать успешным предпринимателем.

В отношениях с противоположным полом Антон романтичен и галантен. На вступление в брак решается тяжело, так как не хочет расставаться со своей свободой. Ему нужна женщина, которая поймет его потребность в независимости.

Сегодня, согласно народным верованиям, нельзя: жадничать, ругаться матом, лениться, бездельничать, оставлять после себя беспорядок в доме, забивать скот и проявлять жестокость к животным.

Кроме того, в этот день не стоит отказывать в помощи другим – иначе сами окажетесь в беде, а также выяснять отношения – они точно ухудшатся.

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