В ночь на среду, 5 февраля, СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесла удар по ТОВ «Албашнефть» в Краснодарском крае страны-агрессора, как сообщили в пресс-службе Генштаба Украины.

Подтверждено попадание, на НПЗ возник пожар, пишет издание «НБН».

В ведомстве рассказали, что это предприятие, которое занимается первичной переработкой «черного золота» и выпуском нефтепродуктов, позиционируется как «мини-НПЗ». Этот объект топливо-энергетического комплекса россияне использовали для обеспечения своих оккупационных войск дизелем и бензином.

Также в Генштабе заявили об успешном поражении ЗРК «Бук» на временно захваченной территории Запорожья. Боевую работу по вражескому комплексу провели Силы беспилотных систем ВСУ, цель повреждена.

Напомним, в ночь на понедельник, 3 февраля, беспилотники атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод. Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко объяснил, чем важно это предприятие для россиян.