В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что в стране продолжает расти потребление электроэнергии. Кроме того, в связи с повреждениями объектов генерации и передачи электроэнергии в результате ударов ВС РФ компания вынуждено ввела в ряде регионов ГАО.

В компании объяснили, что в первую очередь аварийные отключения применяют для промышленных потребителей, где это возможно. Ограничения отменяют сразу, как только позволяет ситуация в энергосистеме, пишет «НБН».

Учитывая, что энергосистема продолжает восстанавливаться после многочисленных ракетных и дроновых ударов оккупантов, необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется.

Наибольшая нагрузка на энергетическую систему происходит с 07:00 до 20:00, в этот период стоит ограничить использование мощных бытовых приборов и не включать их несколько одновременно.

Отметим, что ограничения для Киевщины на пятницу, 7 февраля, не прогнозируются. Информацию о состоянии энергосистемы и возможных ограничениях жители столицы могут найти на сайте ДТЭК Киевские электросети, а жители области на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины уточнили размер минимального страхового взноса в 2025 году.