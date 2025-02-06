Запорожец рассказал, что враг в северной части Часового Яра накапливает силы и пытается штурмовать южную часть города. За прошедшие сутки зафиксировано 129 обстрелов ВС РФ, пишет издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Некоторое время назад ожесточенные бои продолжались вокруг канала Северский Донец-Донбасс, который, по его словам, потерял свое значение. Ранее захватчики пытались осуществлять штурмы, используя бетонные трубы канала, сейчас такое перемещение для них не актуально.

Оккупанты сделали в канале три прохода, чтобы рассредоточить внимание Сил обороны, для их контроля защитники привлекают дистанционное минирование и беспилотники.

Представитель ОТГВ «Луганск» добавил, что в январе войска страны-агрессора активно использовали для атак бронированную технику, отправляясь на ней в южную часть Часового Яра в район стадиона «Авангард».

ВСУ в прошлом месяце «отминусовали» как минимум десяток боевых машин врага, россиянам пришлось уменьшить их применение. Сейчас захватчики активнее используют багги и квадроциклы.

Напомним, военный эксперт назвал причины снижения количества атак армии Путина на фронте.