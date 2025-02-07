В пятницу, 7 февраля, день ангела у Петра, Александра, Луки и Алексея. Не забудьте поздравить их с именинами. «НБН» раскрывает значение некоторых из этих имен:

Алексей (с древнегреческого «оберегающий», «защитник») – честолюбивый, амбициозный, решительный мужчина, который стремится достичь успеха в интересных ему делах, обладает сильными лидерскими качествами. У обладателя этого имени с раннего детства проявляются черты настоящего защитника, который способен постоять за себя и за родных.

В отношениях Алексей будет делать первый шаг, если женщина будет ему очень интересна, ему не свойственны страстность и романтичность. Он не против вступления в брак, однако, высоко ценит свою свободу и не позволит, чтобы им манипулировали и ограничивали.

Петр (с древнегреческого «камень») – чувствительный, эмоционально уязвимый человек, который всегда мечтает об идеале в любви, дружбе, достижении целей, поэтому часто живет воображением. Это мужественный мужчина, который порой может вести себя авторитарно. Неплохой работник, но его работоспособность зависит от уровня мотивации и от его настроения.

Не торопится в выборе жены, ему важно, чтобы избранница соответствовала его идеалу. Одно из главных требований к партнерше – верность.

Этот день в народе считался «поминальным», поэтому жениться запрещалось. Если сегодня сыграть свадьбу, есть риск, что брак будет несчастливым.

Также, как верили наши предки, 7 февраля нельзя: отказывать в помощи и прощении, если вам принесли извинения, ругаться, женщинам носить одежду зеленого цвета. Кроме того, в этот день стоит воздержаться от незапланированных покупок – иначе могут возникнуть финансовые проблемы.

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