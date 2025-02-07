Игнат в комментарии изданию «РБК-Украина» подтвердил поражение управляемой авиационной бомбы в Запорожье 6 февраля, уточнив, что это не первый случай, пишет «НБН».

Полковник объяснил, что КАБы бывают разных типов с разными боевыми частями. Захватчики сбрасывают такие бомбы на украинскую территорию, используя тактическую авиацию, которая не заходит в зону поражения противовоздушной обороны нашей страны, то есть делает это дистанционно.

Представитель ВС ВСУ рассказал, что нужно как можно дальше отгонять самолеты-носители КАБов, применяя средства наземной противовоздушной обороны и авиационный компонент. Это позволит эффективно противостоять такой угрозе.

В то же время начальник управления коммуникаций Командования ВС Украины не уточнил, каким образом защитники смогли поразить вражескую авиабомбу в Запорожье.

Напомним, в оперативном командовании «Север» объяснили, почему армия Путина начала чаще обстреливать Сумскую и Черниговскую области авиабомбами.