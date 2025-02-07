В Украине стабилизировалось потребление электроэнергии на уровне, который соответствует сезонным показателям в связи с потеплением в отдельных областях. Отключения света для столицы и Киевщины на субботу, 8 февраля, энергетики вводить не планируют.

При этом по распоряжению НЭК «Укрэнерго» утром в 8 регионах ввели аварийные отключения света в результате повреждений объектов генерации и передачи электроэнергии вражескими обстрелами, пишет «НБН».

Необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется: украинцам нужно ограничить использование мощных бытовых приборов, особенно в период с 7 утра до 8 вечера.

Фото – t.me/Ukrenergo

Данные о состоянии энергосистемы и отключениях света оператор системы распределения на Киевщине публикует на сайтах:

ДТЭК Киевские электросети;

ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, в Минагрополитики рассказали, ожидать ли украинцам роста цен на продукты в ближайшие месяцы.