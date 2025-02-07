Военное движение проинформировало, что командование оккупационной армии Путина начало выводить отдельные зенитно-ракетные подразделения из временно захваченного Крыма на российскую территорию. Об этом сообщают агенты «Атеш» в войсках РФ, пишет издание «НБН».

Партизаны объяснили, что военному руководству страны-агрессора пришлось пойти на этот шаг не только из-за эффективных украинских ударов по нефтяным базам и объектам на полуострове, но и из-за общественного давления внутри государства-террориста.

Враг понимает, что таким образом он «оголяет» склады, аэродромы, Керченский мост и другие объекты на территории полуострова, однако у него нет другого выхода.

Россиянам приходится рисковать, поскольку потери нефтебаз и логистических узлов в стране-агрессоре достигают критической отметки, благодаря работе защитников и движения сопротивления. Оккупационная армия Путина может остаться без эффективного снабжения топливом, что непременно отразится на ее боеспособности на фронте.

Ранее в «Атеш» раскрыли причину резкого подорожания автомобильного топлива в Крыму.