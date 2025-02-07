Замглавы оборонного ведомства Украины в интервью агентству «Укринформ» рассказал, что оккупационные войска РФ чаще теряет людей на фронте, чем набирает на контрактную службу в армии. В прошлом году Москва смогла пополнить ряды захватчиков на не больше, чем 427 000 «контрактников».

Гаврилюк уточнил, что ежемесячно в армию Путина поступало около 36 000 новобранцев, за этот период захватчики теряли на фронте более 40 000 солдат, пишет «НБН».

По словам военачальника, кремлевский диктатор пытается увеличить численность своей армии за счет заключенных, жителей ВОТ Украины, северокорейских солдат и иностранных наемников. Генерал отметил, что «вторая армия мира» в минусе без бойцов КНДР и наемников.

Заместитель министра обороны добавил, что у Москвы остается огромный мобилизационный ресурс внутри РФ. Сейчас многие граждане страны-агрессора вступают в ряды оккупантов и неважно, что их побуждает к этому – кремлевская пропаганда или возможность получить большие деньги.

Напомним, военный эксперт назвал причины снижения количества атак российских сил на фронте.