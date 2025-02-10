Авиаэксперт утверждает, что, сколько бы Силы обороны Украины не били по складам с дронами-камикадзе «Шахед», россияне все равно в дальнейшем будут их использовать, пишет издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По его словам, чаще всего захватчики запускают БПЛА с четырех-пяти направлений, поэтому уничтожение склада с беспилотниками на одном из них повлияет на ситуацию незначительно.

Лучше всего, в чем убежден Романенко, наносить удары по заводу, который производит «Шахеды». Такие атаки способны лишить войска Российской Федерации выпускать дроны-камикадзе по Украине, поскольку у них всего одно предприятие, которое выпускает эти БПЛА. Иран вряд ли сейчас будет поставлять Москве беспилотники.

Эксперт напомнил, что в сентябре прошлого года в РФ заявляли о наращивании производства «Шахедов» до 1000 дронов в месяц. Если россияне действительно смогут масштабировать выпуск беспилотников-камикадзе, это сделает украинские удары по складам с БПЛА еще менее эффективными.

Как сообщалось, в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что защитники сбили КАБ в Запорожье.