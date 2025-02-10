В ночь на понедельник, 10 февраля, БПЛА атаковали Афипский НПЗ. По словам руководителя ЦПД, этот нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае является одним из ключевых в стране-агрессоре, информирует издание «НБН».

Лейтенант сообщил, что это предприятие имеет мощность переработки 6,25 тонн «черного золота» в год и играет стратегическую роль в обеспечении топливом боевой техники оккупационных войск Путина, в частности на Южном направлении.

Коваленко отметил, что расположение этого объекта топливно-энергетического комплекса РФ делает завод важным логистическим центром для поставок дизельного горючего и авиационного керосина, которые используют захватчики.

Глава ЦПД объяснил, что по этой причине предприятие – не только промышленный объект, но и важный элемент военной инфраструктуры государства-террориста.

Ночью жители Краснодара жаловались на атаку БПЛА, очевидцы зафиксировали по меньшей мере 10 «хлопков». Кроме того, в Сети распространились сообщения о попадании беспилотника в жилой дом из-за работы противовоздушной обороны.

Ранее Коваленко рассказал, чем важен для россиян Астраханский газоперерабатывающий завод, который атаковали дроны в ночь на 3 февраля.