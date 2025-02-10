Глава Военного комитета Организации Североатлантического договора в интервью агентству ArmyInform рассказал, что с начала полномасштабного вторжения войска страны-агрессора потеряли убитыми и ранеными более 700 000 оккупантов.

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили тысячи вражеских танков, самолетов и бронемашин, а также вытеснили ВМФ РФ из большей части Черного моря, пишет издание «НБН».

Адмирал отметил, что, несмотря на огромные потери поддержка Северной Кореи, Ирана и Китая позволяет россиянам продолжать боевые действия в Украине.

Однако в долгосрочной перспективе, как прогнозирует Драгоне, государству-террористу будет сложно игнорировать такой высокий уровень потерь. Военные способности РФ будут ухудшаться, если Запад продолжит предоставлять Украине помощь.

Начальник Военного комитета НАТО добавил, что союзники должны укреплять позиции Киева перед потенциальными переговорами с Москвой и сосредоточиться на поддержке завершения войны.

Отметим, что ранее первый замглавы Минобороны Украины заявлял, что «вторая армия мира» будет в минусе без живой силы КНДР.