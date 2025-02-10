В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что во вторник, 11 февраля, вводятся отключения света для промышленности и бизнеса. Ограничения будут действовать с 07:00 до 11:00, а также с 15:00 до 21:00, информирует издание «НБН».

В компании объяснили, что отключения света связаны с повреждением энергетических объектов, пострадавших от ударов вражеских ракет и беспилотников. В то же время НЭК не прогнозирует ограничения для бытовых потребителей, в частности на Киевщине.

Учитывая, что время применения и объем отключений на протяжении суток могут меняться, украинцам советуют следить за официальной информацией.

В случае введения ограничений на потребление электроэнергии для жителей столицы графики опубликуют на сайте ДТЭК Киевские электросети. Жители Киевщины могут найти соответствующие данные на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

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