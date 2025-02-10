Представитель ГУР МОУ в выпуске «Дайджест Блауша» рассказал, что не стоит ожидать завершения войны в ближайшее время, стоит упорно работать над окончанием боевых действий, чем занимается политическое и военное руководство страны, а также партнеры Киева.

Он согласился з заявлениями американского лидера Дональда Трампа о том, что необходимо остановить войну, из-за которой страдают люди, и достичь мира, информирует издание «НБН».

Юсов анонсировал важные события в ближайшее время, которые принесут хорошие новости для нашей страны. В частности он напомнил, что в этом месяце состоится Мюнхенская конференция по безопасности.

При этом спикер украинской военной разведки отметил, что сверхважные события сегодня происходят на поле боя, поэтому важно продолжать поддерживать и донатить на Силы обороны и безопасности.

Юсов подчеркнул, что гражданам не стоит расслабляться и ждать хороших новостей у телевизора, ведь «хорошие новости надо делать».

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины ответили, когда будет известно место проведения переговоров по завершению войны.