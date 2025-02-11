Во вторник, 11 февраля, день ангела у Захара, Гавриила, Егора, Всеволода, Дмитрия и Георгия. «НБН» рассказывает о характере и значении некоторых из этих имен:

Захар (с древнееврейского «Божья память») – скромный, добрый, отзывчивый, общительный человек с хорошо развитой интуицией. Ради того, чтобы помочь другим он готов пойти на определенные жертвы и испытывать неудобства. В работе серьезный, точный и терпеливый, что содействует его карьере, при этом он не стремится стать начальником.

В отношениях Захар – верный, поддерживающий партнер, который ценит эмоциональную часть и честность. Обладатель этого имени глубоко ценит семью. Женится довольно поздно, чаще на женщине с ребенком.

Егор (видоизмененная форма имени Георгий, означающая «хлебороб») – старательный, трудолюбивый, амбициозный человек, который умеет правильно оценить обстановку и найти выход из затруднительной ситуации. Готов на риск ради большой цели, что в работе помогает ему легко подняться на вершину карьерной лестницы.

Обладатель этого имени может быть счастлив только в семье, жена и дети для него очень важны. В отношениях способен на большие романтические поступки, всегда готов помочь, серьезно относится к чувствам.

Сегодня, согласно народным верованиям украинцев, нельзя: ставить на стол блюда из мяса, держать голодным домашний скот, пересаживать растения, заниматься физическим трудом или домашними делами, резать скот/домашнюю птицу, мыть грязную посуду, вспоминать старые обиды, ссориться с родными и друзьями.

Также в этот день не стоит делать дорогие покупки – купленная вещь долго не прослужит.

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