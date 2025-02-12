Журналист в эфире «Радио Свобода» напомнил, что он неоднократно называл два условия для окончания российско-украинской войны, информирует издание «НБН».

Первый фактор – экономическое положение страны-агрессора, которое не позволит кремлевскому диктатору Владимиру Путину продолжать ведение боевых действий против Украины. Портников отметил, что неизвестно, находится ли российская экономика в такой ситуации.

По его словам, второе условие для завершения войны – политическая дестабилизация в Украине. Аналитик считает, что она уже начала набирать обороты. Эксперт объяснил, что глава Кремля остановит боевые действия, если поймет, что у него нет для этого военных и экономических возможностей, однако он может достичь своих целей в соседней стране путем политической дестабилизации.

Ранее журналист также утверждал, что для окончания войны с РФ Украине нужны гарантии безопасности. Наилучший вариант для нашей страны – интеграция в НАТО, поскольку агрессивное государство не готово воевать с Альянсом.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что могло остановить планы Путина по вторжению.