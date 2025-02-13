В четверг, 13 февраля, по новому церковному календарю день ангела у Зои, Ирины, Светланы, Веры, Анны, Павла, Василия, Ивана, Тимофея, Евгения, Михаила, Владимира и Николая. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает о значении и характере некоторых из них:

Зоя (с древнегреческого «жизнь») обладает характером, в котором сочетается твердость и мягкость, холодность и нежность. Она умна, обаятельна, романтична, сентиментальна, интересный собеседник.

Зое не нужна роскошь, но она никогда не бедствует, в ее жизни главное не карьера, а забота о близких. Замуж обычно выходит поздно, в семье обладательница этого имени пользуется большим авторитетом. Мужа и детей будет обожать.

Ирина (с древнегреческого «мир», «покой») – решительная, самостоятельная, несколько жестковатая женщина, которую невозможно провести, так как она глубоко понимает тайны окружающих. Ответственно подходит к выполнению любой работы, быстро устанавливает деловые контакты, карьера важна для нее, ведь она стремится к достойному уровню жизни.

Выйдя замуж, Ирина не будет тонуть в рутине семейной жизни, и посвящать себя домашнему уюту, при этом станет верной женой и заботливой мамой.

Светлана (имя имеет славянские корни, означает «светлая», «свет земли») – жизнерадостная, коммуникабельная, доброжелательная, чувствительная женщина, которая дружит бескорыстно и всегда поддержит своих близких. Ей сложно определиться с выбором профессии, часто ее увлечение становится работой. Ответственно относится к поручениям, но не трудоголик.

В отношениях не проявляет знаков внимания первой, не будет навязываться мужчине. Прежде, чем вступить в брак, она убедится, что ее партнер – достойный человек. Выйдя замуж, будет идеальной женой и матерью.

Согласно народным верованиям украинцев, в этот день запрещено: завидовать, мстить, принимать поспешные решения, обижать животных, отказывать в помощи.

Также сегодня не стоит занимать деньги – будет сложно отдать долг, ссориться – конфликт затянется надолго, планировать крупные или важные закупки – могут возникнуть финансовые проблемы. Кроме того, женщинам не советуют шить, вышивать, вязать и прясть – может испортиться зрение.

Ранее мы раскрывали значение имен Евгений и Мария.