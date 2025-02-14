В пятницу, 14 февраля, день ангела у Михаила, Кирилла, Георгия и Константина, не забудьте поздравить их с именинами. «НБН» раскрывает тайну некоторых из этих имен:

Михаил (с древнееврейского «кто как Бог?», «кто подобен Богу?») – практичный, терпеливый, уравновешенный мужчина, в котором может проснутся агрессия, если обидчик заденет его интересы. Для него большое значение имеют карьера и стабильное финансовое положение. На работе он трудолюбив и ответственен, хорошо справляется с ролью руководителя.

Обладатель этого имени не заводит отношения с первой встречной, он не будет тратить время на бесполезные ухаживания. Дорожит семьей, будет оберегать близких и обеспечит им финансовое благополучие.

Кирилл (с древнегреческого «господин», «владыка», «хозяин») обладает желанием всегда и во всем быть первым, которое сохраняется в течение всей жизни. Благодаря этому стремлению, а также настойчивости, трудолюбию и упорству, он достигает вершин.

Обладатель этого имени пользуется успехом у женщин, но не свяжет свою жизнь с кем попало. Создав семью, Кирилл будет хорошо относиться к жене, помогать ей в быту и заботиться о детях.

Сегодня, согласно народным верованиям украинцев, запрещено: обижать животных, стричь ногти и волосы, ссориться с близкими, хвастаться, оскорблять кого-то, злорадствовать, отказывать в помощи. Также в этот день не стоит лечить зубы – от этого не будет пользы.

Ранее мы раскрывали тайну имен Ирина, Зоя и Светлана.