Глава МВД рассказал, что на Чернобыльской АЭС задействованы все экстренные службы для ликвидации последствий атаки БПЛА. Пострадавших от дронового удара нет, ситуация контролируемая, пишет издание «НБН».

По его словам, на ЧАЭС продолжается разбор защитного покрытия укрытия над разрушенным четвертым энергоблоком для обнаружения очагов тления, в работе задействованы спасатели-верхолазы.

Министр уточнил, что радиационный фон на атомной электростанции в норме – на промышленной площадке зафиксировали 0,57 мкЗв/час, что не превышает допустимый показатель. Специалисты ГСЧС проводят постоянные замеры.

Также Клименко отметил, что Киев передал данные о последствиях атаки БПЛА на Чернобыльскую АЭС в Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС в системе механизма гражданской защиты.

Напомним, в ходе общения с представителями СМИ глава государства Владимир Зеленский раскрыл, что беспилотник, который ударил по саркофагу на ЧАЭС, двигался на высоте 85 метров. По этой причине радары не могли видеть этот дрон. Президент объяснил, что это свидетельствует о целенаправленной атаке РФ на атомную электростанцию.

Ранее удар БПЛА по Чернобыльской АЭС прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.