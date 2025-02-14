По информации НЭК «Укрэнерго», в стране вырос уровень потребления электроэнергии в связи с пасмурной погодой в нескольких областях, что снижает эффективность работы домашних солнечных электростанций. Однако плановые отключения света для столицы и Киевщины в субботу, 15 февраля, не прогнозируются, пишет «НБН».

Украинская энергетическая система продолжает восстанавливаться после вражеских ударов. Чтобы не перегружать ее, гражданам нужно экономно потреблять электроэнергию.

В частности для этого необходимо по очереди включать мощные бытовые приборы в часы максимального потребления – с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00, или использовать их в ночные часы. Также стоит выключать из розетки приборы, которые не используются, и следить за тем, чтобы в доме не включался лишний свет.

Фото – t.me/Ukrenergo

Киевлян об изменениях ситуации в энергетической системе уведомляют в приложении «Киев Цифровой» либо размещают информацию на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Жители Киевщины могут найти данные об ограничениях на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, в Минздраве высказались о рисках сокращения ассортимента медикаментов в аптеках.