Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, размещенные в Telegram-канале ОСГВ «Хортица» — «Хортицький вітер», на Покровском направлении (Донецкая область) нашим десантникам, применившим нестандартный подход, удалось взять в плен группу «освободителей».

Как стало известно, ведение специальной операции, направленной по результативное уничтожение позиций «второй армии мира», предусматривающей морально-психологическое истощение боевого духа вражеских пехотинцев, не прекращалось в течение нескольких дней.

В итоге, вследствие снижения морали, 9 захватчиков решили сдаться в плен FPV-дрону, в который сичеславские десантники интегрировали громкоговоритель.

Подробности необычного пленения «хороших русских», можно рассмотреть на видео ниже:

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали, как изменилась тактика захватчиков под Тернами и Двуречной.