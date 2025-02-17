В ночь на понедельник, 17 февраля, Ильский нефтеперерабатывающий завод и НПС «Кропоткинская» оказались под ударом БПЛА. Объекты топливно-энергетического комплекса РФ в Краснодарском крае поразили беспилотники Службы безопасности и Силы специальных операций, пишет издание «НБН» со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина».
Собеседник журналистов рассказал, что оба предприятия работали на обеспечение российских оккупационных сил. В районе Ильского НПЗ прогремело минимум два десятка взрывов, на заводе вспыхнул пожар.
Предприятие включает в себя шесть технологических установок переработки «черного золота» общей мощностью 6,6 миллиона тонн в год. Год назад беспилотники СБУ поражали этот объект, результатом боевой работы стало повреждение установки первичной переработки нефти стоимостью 50 миллионов долларов.
По словам источника, атака дронов на НПС «Кропоткинская» также была успешной – в результате удара станцию вывели из эксплуатации, россияне осуществляют перекачку «черного золота» в обход этого объекта.
Напомним, глава ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал атаку БПЛА на Ильский НПЗ, рассказав об особенности завода.
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