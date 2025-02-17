В ночь на понедельник, 17 февраля, Ильский нефтеперерабатывающий завод и НПС ​​«Кропоткинская» оказались под ударом БПЛА. Объекты топливно-энергетического комплекса РФ в Краснодарском крае поразили беспилотники Службы безопасности и Силы специальных операций, пишет издание «НБН» со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина».

Собеседник журналистов рассказал, что оба предприятия работали на обеспечение российских оккупационных сил. В районе Ильского НПЗ прогремело минимум два десятка взрывов, на заводе вспыхнул пожар.

Предприятие включает в себя шесть технологических установок переработки «черного золота» общей мощностью 6,6 миллиона тонн в год. Год назад беспилотники СБУ поражали этот объект, результатом боевой работы стало повреждение установки первичной переработки нефти стоимостью 50 миллионов долларов.

По словам источника, атака дронов на НПС ​​«Кропоткинская» также была успешной – в результате удара станцию вывели из эксплуатации, россияне осуществляют перекачку «черного золота» в обход этого объекта.

Напомним, глава ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал атаку БПЛА на Ильский НПЗ, рассказав об особенности завода.