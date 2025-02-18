Во вторник, 18 февраля по новому церковному календарю день ангела у Владимира, Льва, Виктора, Павла и Василия. «НБН» раскрывает значение и характер некоторых из этих имен:

Лев (с древнегреческого «лев») – хорошо воспитанный, коммуникабельный, добродушный, харизматичный, самоотверженный, настойчивый в достижении цели мужчина с прекрасным чувством юмора. В работе он ответственный и исполнительный, что помогает ему достигать успеха в любом деле. При этом Лев не может заниматься тем, что ему неинтересно.

В молодости обладатель этого имени часто меняет партнерш, ему хочется разнообразия, однако это прекратится, как только он встретит идеальную женщину. Лев будет опорой и защитником для своей семьи.

Виктор (с латинского «победитель») с детства отличается особой целеустремленностью и настойчивостью. Этот мужчина – сильный лидер, который много занимается самообразованием и старается быть знатоком в любой сфере. При этом ему не подходит рутинная работа.

Обладатель этого имени без возлюбленной чувствует себя неполноценным, ему обязательно нужен рядом близкий человек. Если ему понравилась девушка, он будет добиваться ее до последнего. Женится только по любви, брак для него – священный союз.

Согласно народным верованиям украинцев, в этот день запрещено: бездельничать, конфликтовать с родными, носить темную одежду, заниматься рукоделием, начинать новые проекты, выходить из дома после захода солнца.

Также сегодня не стоит стричь волосы – это может привести к потере сил и здоровья. Кроме того, в этот день нельзя вспоминать старые невзгоды или жалеть себя – погрязните в унынии.

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