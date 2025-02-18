В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что из-за морозной погоды, которая удерживается во всех областях страны, уровень потребления электроэнергии продолжает расти.

Однако отключения света для бытовых потребителей, в частности в Киеве и области, на среду, 19 февраля, не прогнозируются, информирует издание «НБН».

В то же время завтра в период с 06:00 до 09:00 и с 15:00 до 22:00 будут действовать ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Такие меры связаны с повреждениями объектов энергетической инфраструктуры в результате обстрелов со стороны РФ.

В НЭК призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию и не использовать одновременно несколько мощных приборов в период действия ограничений для промышленности.

Жителей Киева и области информируют о состоянии энергетической системы и действующих отключениях света на сайте оператора распределения:

ДТЭК Киевские энергосети:

ДТЭК Киевские региональные электросети.

Жители столицы также могут получать уведомления об ограничениях в приложении «Киев Цифровой».

Как сообщалось, по данным НБУ, банки снизили проценты по депозитам после повышения учетной ставки.