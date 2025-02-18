Жирохов в эфире Radio NV прокомментировал слова главы государства Владимира Зеленского о том, что страна-агрессор готовит 100-150 тысяч бойцов для усиления Белорусского направления, информирует издание «НБН».

По его словам, заявление Зеленского прежде всего направлено на европейских партнеров Украины, Киев пытается найти какие-то аргументы для союзников, чтобы они продолжали поддерживать нашу страну.

Военный эксперт допустил, что у врага могут быть планы по наступлению на столицу Украины через Республику Беларусь. Однако опыт 2022 года показывает, что группировки численностью 100 000 солдат недостаточно для реализации такой стратегической операции.

Жирохов отметил, что сейчас российская оккупационная армия значительно слабее, чем она была в начале полномасштабного вторжения, когда Силы обороны Украины «перемололи» элитных бойцов войск РФ на Киевщине и Черниговщине.

Поэтому эксперт убежден, что в ближайшее время армия Путина, которая состоит из мобилизованных и бывших заключенных, не способна осуществить наступление на столицу.

Как сообщалось, аналитики ISW объяснили, чем грозит Украине и Западу полное подчинение Беларуси Россией.