Согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго», в четверг, 20 февраля, с 05:00 до 21:00 будут действовать ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Отключать свет бытовым потребителям энергетики не планируют, сообщает издание «НБН».

Временное введение ограничений связано с повреждениями объектов энергетики ракетными и дроновыми обстрелами российских оккупантов. Специалисты делают все, чтоб поврежденное оборудование возобновило работу.

В компании также сообщили, что уровень потребления электроэнергии в стране остается стабильно высоким. Энергетики ожидают, что жители страны будут ответственно подходить к потреблению света, в частности не будут включать несколько мощных бытовых приборов в часы применения ограничений для промышленных потребителей.

Оповещения о состоянии энергосистемы, графики отключений света киевляне могут найти на сайте ДТЭК Киевские электросети либо в приложении «Киев Цифровой». Соответствующую информацию для жителей области размещают на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, в ПФУ сообщили, на сколько процентов проиндексируют пенсии украинцев в следующем месяце.