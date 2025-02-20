Главный разведчик страны в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву заявил, что в истории не было государства, в котором бы действительно сработало введение миротворческих сил. Поэтому отправку западных войск в Украину вряд ли можно считать гарантией безопасности, пишет издание «НБН».

По его словам, на сегодня единственный формат, способный обеспечить защиту нашей страны – ее интеграция в НАТО. Военачальник также считает, что статус союзника вне Североатлантического Альянса не является гарантией безопасности нашего государства.

Глава ГУР МОУ допустил, что до конца этого года удастся достичь режима прекращения огня, однако вопрос в том, насколько это будет эффективно и долго. Генерал предупредил, что РФ не оставит попыток дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.

Ранее СМИ раскрыли, какие четыре страны отвергли идею французского президента разместить миротворцев в Украине за линией фронта.