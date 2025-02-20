Telegram-канал «Гнила Черешня», связанный с партизанами Мелитополя и подпольем на оккупированных территориях, заявило, что в четверг утром, 20 февраля, в Бердянске ликвидировали очередного представителя оккупационной «власти» города, пишет издание «НБН».

Сообщается, что партизаны отправили на «концерт Кобзона» заместителя главы оккупационной военной администрации, россиянина Евгения Богданова, подорвав его автомобиль. Движение сопротивления рассказало, что «чиновник» занимался дорогами и фортификациями.

Telegram-канал «Бердянск Сейчас» ранее писал, что в городе внезапно взорвалась и загорелась машина в районе дома №96 на Восточном проспекте. Позже стало известно, что в авто ликвидировали Богданова.

Напомним, в конце декабря в Бердянске подорвали автомобиль главы оккупационного совета города Василия Нечета, предатель Украины получил ранения. Бывший советник мариупольского мэра Петр Андрющенко показал кадры горящего авто.