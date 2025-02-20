Издание «Главком» обратило внимание на то, что 11 февраля Соломенский суд Киева принял на рассмотрение заявление на расторжение брака от Анастасии Арестович. Это подтверждают данные в судебном реестре. Дата заседания по этому делу пока неизвестна. Супруги эту информацию никак не комментировали.

Экс-советник Офиса Зеленского прожил с Анастасией с 2014 года, у них есть несовершеннолетний сын Александр, информирует «НБН».

Учитывая, что Арестович в 2023 году выехал за границу, он вряд ли сам появится в суде. Экс-чиновник не раз в своих социальных сетях заявлял, что он часто меняет место жительства, так как «скрывается из-за преследования властью Украины».

Ранее он рассказывал, что у них с женой есть разногласия в вопросах воспитания ребенка, однако они существенно не влияют на их отношения.

Для бывшего чиновника это был третий брак, от предыдущих семейных отношений у него есть еще две дочери – Вероника и Аэлита. По словам Арестовича, он поддерживает хорошие отношения с бывшими возлюбленными и помогает наследницам.

Напомним, в прошлом году Арестовича в России заочно арестовали и объявили в международный розыск.