Британская разведка в своем отчете пишет, что командиры ВС РФ заставляют граждан страны-агрессора, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с Минобороны. В противном случае бойцов угрожают отправить «на убой», информирует «НБН» со ссылкой на страницу оборонного ведомства Соединенного Королевства в соцсети Х.

Независимое российское издание «Верстка» заявило, что такие контракты с МО РФ могут действовать бессрочно – прописываются формальные даты окончания службы. Если мобилизованные отказываются подписывать документ, им угрожают отправкой в «мясорубку», где шансы выжить составляют 10-15%.

Разведка Великобритании считает, что усилия Москвы по принуждению солдат армии Путина к подписанию бессрочных контрактов связана с нехваткой опытных бойцов. С начала полномасштабного вторжения войска РФ потеряли около 860 000 захватчиков ранеными и убитыми.

Также такая политика российского военного руководства позволяет Кремлю отказаться от проведения непопулярных в стране-агрессоре мобилизационных мероприятий.

Ранее британская разведка указала на кризис в РФ, который кремлевский диктатор не сможет побороть.