В НЭК «Укрэнерго» не прогнозируют отключения света на завтра, 22 февраля, для столицы и Киевской области. При этом, по данным компании, уровень потребления электроэнергии в стране остается стабильно высоким, информирует издание «НБН».

Напомним, что российские захватчики атаковали беспилотниками объекты энергетики в Одесской области, специалисты ликвидируют последствия дроновых ударов. Также продолжается проведение аварийно-восстановительных работ на энергообъектах в других регионах.

Чтобы ситуация в энергетической системе оставалась стабильной, украинцев призывают экономно потреблять свет, в частности ограничить использование мощных бытовых приборов на протяжении дня.

Напомним, что киевлян оперативно информируют о ситуации с электроснабжением в приложении «Киев Цифровой», а также на сайте ДТЭК Киевские электросети. Жителям области сообщают актуальную информацию на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, в НБУ показали обновленный рейтинг доходности украинских банков.