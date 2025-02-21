В пятницу утром, 21 февраля, оккупационная армия Путина сбросила на Константиновку Донецкой области три авиационные бомбы. В результате атаки на город, как сообщил глава ОВА, 1 человек погиб на месте, 2 получили ранения. Удар повредил 9 частных домов и 3 нежилых помещения.

Чиновник напомнил, что Константиновка постоянно находится под огнем оккупантов, призвав местных жителей не медлить и своевременно эвакуироваться, пишет издание «НБН».

Фото – t.me/VadymFilashkin

В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что захватчики в 10:35 сбросили на город три ФАБ-250 с УМПК. Авиационные бомбы попали в один из районов населенного пункта. В ведомстве заявили о начале досудебного расследования в уголовном производстве по факту совершения военного преступления.

Как сообщалось, начальник Запорожской ОВА Иван Федоров ответил, готовы ли фортификации в регионе к возможному наступлению российских войск.