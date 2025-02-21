Результаты исследования команды проекта IBIF показали, что 26,1% украинцев полностью одобряют деятельность своего президента, 36,9% – скорее одобряют. В то же время 18,3% респондентов признались, что скорее не одобряют деятельность главы государства, а 14,4% – полностью не одобряют.
Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на сайт Киевского международного института социологии.
Также специалисты поинтересовались у участников опроса о качествах, которыми обладает руководитель страны, большинство респондентов согласились, что Зеленский воплощает в себе положительные черты.
74% украинцев считают президента патриотом своей страны, 73% опрошенных убеждены, что гарант – умный человек, 65% граждан назвали его сильным лидером, а 60% респондентов не сомневаются, что глава государства достойный доверия.
Напомним, британское издание The Economist, ссылаясь на результаты соцопроса, заявило, что Зеленский на предстоящих выборах может проиграть бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
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