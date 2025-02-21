Спикер ОТГВ «Северск» в эфире телеканала «Мы – Украина» сообщил, что на севере Украины россияне продолжают использовать немногочисленные диверсионно-разведывательные группы для попыток пересечения границы, пишет издание «НБН».

По его словам, Силам обороны известно о том, что враг задействует спецназовцев в качестве ДРГ, в основном там, где защитники на сопредельной территории Курской области проводят операцию. Мысник отметил, что ВСУ стараются обнаружить диверсантов еще до пересечения границы и максимально уничтожать их.

Представитель ОТГВ «Северск» рассказал, что «вторая армия мира» ежедневно обстреливает приграничье Сумщины, Черниговщины и Харьковщины.

Для нанесения ударов захватчики используют практически весь свой арсенал оружия: россияне сбрасывают взрывные устройства с беспилотников, активно применяют FPV-дроны, бьют из минометов и ствольной артиллерии. Накануне ВС РФ дважды запустили неуправляемые авиационные ракеты с вертолетов.

Напомним, в ОСГВ «Хортица» заявили об активизации захватчиков в районе Покровска.