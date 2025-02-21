Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное представителем оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктором Трегубовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», пока трудно утверждать относительно каких-либо изменений в Часовом Яру, поскольку враги не прекращают наступать на этот город, хотя и безуспешно.

Исходя из слов Трегубова, «вторая армия мира» уже попробовала все, что могла, в том числе, «лайфхаки», однако не смогла «что-то изменить» в городских боях.

Впрочем, российско-оккупационные войска задействовали в городе большое количество ресурсов, в итоге, полностью разрушив Часовой Яр. Таким образом, противник отбросил возможность взятия данного города в краткосрочной перспективе, как это планировал осуществить генералитет страны-агрессора (к 9 мая 2024 года).

Трегубов резюмировал:

…Сейчас уже февраль 2025 года, поэтому следует отметить, что здесь враг, при всей важности для него этого направления, и готовности сражаться там до последнего, своей цели не достигает.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что в «Хортице» сообщали об активизации оккупантов на Покровском направлении.