Британская разведка в своем отчете по российско-украинской войне пишет, что после трех лет полномасштабной войны сухопутные войска ВС РФ радикально изменились и сейчас оккупанты полагаются на массу, а не на качество, чтобы продолжать ведение боевых действий.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на страницу Министерства обороны Соединенного Королевства в соцсети Х (бывший Twitter).

Разведка Великобритании отмечает, что предшествующие вторжению в Украину попытки Москвы создать современную профессиональную армию, которая способна проводить сложные операции, сошли на нет из-за огромных потерь.

В сводке сказано, что потери российских оккупационных войск, которые составляют более 860 000 захватчиков ранеными и убитыми, подорвали качество ВС РФ. На сегодня большая часть личного состава «второй армии мира» – бойцы, которые прошли минимальную подготовку.

Также путинские силы потеряли на войне в Украине по меньшей мере 8400 бронемашин и 3750 основных боевых танков. Единственное, что позволило Кремлю восполнить потери техники, – большие советские запасы.

Британская разведка отмечает, что, несмотря на потери сухопутных войск страны-агрессора, оккупанты смогли оказывать постоянное давление на ВСУ. Продолжающиеся атаки захватчиков подкреплялись терпимостью командования ВС РФ к большим потерям.

Ранее разведка Соединенного Королевства выяснила, как Москва заставляет российских мобилизованных продолжать воевать.