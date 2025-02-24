В понедельник, 24 февраля, по новому стилю день ангела у Ивана, Алексея, Иллариона, Александра, Клима, Михаила, Сергея, Николая, Яна и Захара. «НБН» раскрывает значение и характер имен Иван, Алексей и Клим:

Иван (с древнееврейского «помилованный Богом») – искренний и добрый человек, который любит помогать другим, благодаря чему имеет много друзей. Не умеет таить обиды, всегда говорит правду в лицо. К работе Иван относится серьезно, чем заслуживает уважение руководства и коллег.

Создав семью, обладатель этого имени будет замечательным мужем и отцом, полностью возьмет на себя обеспечение близких. Жена будет за ним «как за каменной стеной».

Алексей (с древнегреческого «оберегающий», «защитник») – активный, миролюбивый, честолюбивый, амбициозный, решительный и очень упрямый человек. Этот мужчина стремится достичь больших высот в интересных ему делах. Алексея трудно заставить делать то, что ему не нужно, поэтому работа должна быть интересной ему.

Обладателя этого имени больше увлекает семьи и дружба, чем отношения с женщинами, однако, встретив интересную девушку, он ее не упустит. В браке Алексей будет ценить свою свободу, не допустит, чтобы его ограничивали.

Клим (с латинского «милосердный») – доверчивый, искренний человек, который способен ради близких отдать последнее. Главный «козырь» этого мужчины – умение спокойно и сосредоточенно мыслить, что помогает ему в работе.

Обладатель этого имени довольно поздно вступает в брак. Он ищет жену, которая будет любить, понимать, поддерживать и полностью разделять его интересы.

В этот день, согласно народным верованиям, запрещено: держать голодным домашний скот, резать корову, вязать, прясть, стирать, заниматься тяжелым физическим трудом, начинать новые проекты, выяснять отношения, вспоминать старые обиды, желать зла другим, мстить. Также сегодня стоит воздержаться от употребления алкоголя – иначе будут проблемы с желудком.

Ранее мы раскрывали тайну имен Ольга и Даниил.