В ночь на понедельник, 24 февраля, беспилотники в третий раз с начала года атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Глава ЦПД рассказал, что это предприятие является одним из пяти самых больших НПЗ в стране-агрессоре, пишет издание «НБН».

По его словам, Рязанский нефтеперерабатывающий завод ежегодно перерабатывает 17,1 миллиона тонн «черного золота». Россияне на этом предприятии производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и нефтехимию.

Коваленко уточнил, что особую роль в обеспечении оккупационной армии Путина является авиационное топливо, которое выпускается на этом НПЗ, оно критически важно для фронтовой авиации и стратегической дальней авиации российских захватчиков, наносящей удары по территории нашей страны.

Ранее руководитель ЦПД рассказал об особенности Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, который атаковали беспилотники в ночь на 17 февраля.