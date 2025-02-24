В НЭК «Укрэнерго» предупредили о том, что во вторник, 25 февраля, будут действовать ограничения мощности для бизнеса и промышленности по такому графику: с 05:00 до 08:00 и с 15:00 до 24:00. Отключать свет бытовым потребителям, в частности на Киевщине, не планируют, пишет издание «НБН».

В компании уточнили, что причина временного введения ограничений для промышленных потребителей – повреждения объектов энергетики в результате ударов российских ракет и беспилотников.

Поскольку на энергообъектах продолжаются ремонтные работы, есть необходимость экономного потребления света. Украинцев призывают не использовать несколько бытовых приборов в часы, когда действуют ограничения для бизнеса и промышленности.

В НЭК рассказали, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 24 февраля, по состоянию на 06:00 его уровень был на 2,3% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу.

Для сохранения стабильности энергетической системы необходимо экономно потреблять свет, поскольку энергетическая система восстанавливается после российских ударов.

Актуальную информацию по энергоснабжению для жителей столицы публикуют в приложении «Киев Цифровой», а также на сайте ДТЭК Киевские электросети. Соответствующие данные для бытовых потребителей в области публикуют на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщал Госстат, в Украине за год возросла стоимость жилья на первичном и вторичном рынках.