Главный разведчик Украины в ходе выступления на специальной встрече YES в Киеве рассказал, что российские власти видят свою страну как империю, похожую на СССР, как минимум с государствами Варшавского договора, пишет издание «НБН».

Генерал предложил представить наихудший сценарий, при котором РФ, Республика Беларусь и Украина объединились в одну страну. По его словам, в таком случае Москва сразу нацелится на захват Польши, далее угроза вторжения нависнет над Чехией, Венгрией и Болгарией.

Военачальник уточнил, что оккупация государств Варшавского блока, если российские власти создадут из своей страны империю, станут для Кремля «задачей минимум».

Напомним, 14 мая 1955 года СССР, Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, Албания, ГДР и Чехословакия заключили Варшавский договор. Документ о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами вступил в действие 5 июня 1955 года.

Ранее начальник ГУР МОУ ответил, можно ли считать отправку западных миротворцев в Украину гарантией безопасности.