Во вторник, 25 февраля, по новому стилю день ангела у Антона, Тараса, Евгения, Федора, Александра и Теодора. Мальчику, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен, «НБН» раскрывает значение некоторых из них:

Антон (с древнегреческого «состязаться», «вступать в бой») – честный, сдержанный, коммуникабельный, эмпатичный и порядочный человек, который обладает природным обаянием. Этого мужчину интересует продвижение по карьерной лестнице, в работе будет добиваться успехов благодаря своему трудолюбию.

На вступление в брак обладатель этого имени решается тяжело, так как не хочет расставаться со своей свободой. Ему нужна жена, которая поймет его потребность в независимости.

Тарас (с древнегреческого «бунтарь», «беспокойный») – аккуратный, порядочный, трудолюбивый, упрямый, напористый человек. В работе этого мужчину интересует процесс конкуренции, соревнования. Он с ранних лет стремится к большим успехам и верит в свою удачу.

Тарас не испытывает недостатка в женском внимании, он знает, как завоевать и покорить понравившуюся ему девушку. Создав семье, полностью возьмет на себя ее обеспечение. Будет спокойным, терпеливым и неконфликтным мужем.

В этот день, согласно народным верованиям украинцев, нельзя: ложиться спать до заката, заглядывать в дом через окно, выходить из дома после захода солнца, особенно одиноким людям, громко смеяться, кричать и петь во дворе, оставлять обувь у порога, делать крупные покупки.

Супругам не рекомендуется ссориться, это может быть опасно для семейных отношений. Также в этот день запрещено смотреть на звезды – они могут «упасть» и забрать судьбу человека, который разглядывал ночное небо.

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