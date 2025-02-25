Гладун в интервью ТСН.ua прокомментировал сообщения СМИ о первой депортации гражданина украины из Германии, который имеет проблемы с законом на родине и не хочет служить в Силах обороны. По его мнению, этот случай не связан с нежеланием мужчины вступать в ряды защитников, пишет издание «НБН».

Демограф предполагает, что украинцев мог совершить одно или несколько правонарушений, поэтому в ФРГ могли решить, что присутствие этого лица в их стране нежелательно.

Эксперт напомнил, что в своем время Киев обращался к государствам Европейского Союза с просьбой возвращать домой украинских мужчин призывного возраста. Ни одна из стран ЕС не согласилась на это, поэтому подобная депортация вряд ли станет массовым явлением.

Как отметил демограф, каждое из европейских государств по-разному заинтересовано в том, чтобы часть граждан Украины осталась у них на длительное проживание или на рынке труда. Однако, по его словам, после окончания войны соцпомощь для беженцев уменьшат или вовсе прекратят. Поэтому украинцам придется решать – либо оставаться за границей и там работать, либо возвращаться на родину.

Ранее экономист объяснила, почему украинские беженцы будут возвращаться из Европы.