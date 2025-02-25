В НЕК «Укрэнерго» сообщили, что в стране потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к понижению благодаря существенному потеплению в части регионов. Во вторник, 25 февраля по состоянию на 9:30 его уровень был на 4,1% ниже, чем в это же время в понедельник, информирует «НБН».

Несмотря на снижение нагрузки на энергосистему, в среду, 26 февраля, в связи с повреждениями объектов энергетики в результате обстрелов будут применяться меры ограничения мощности для бизнеса и промышленности с 16:00 до 19:00. Отключения не коснутся бытовых потребителей.

В компании подчеркнули, что необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется, украинцам необходимо ограничить использование мощных бытовых приборов, в частности в период действия ограничений для промышленных потребителей.

В случае введения отключений света, киевлян о времени применения и объеме ограничений проинформируют в приложении «Киев Цифровой» или на сайте ДТЭК Киевские электросети. Соответствующие данные для жителей области будут доступны на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Ранее СМИ сообщили, что добыча украинского газа значительно сократилась в результате российских атак в этом месяце.